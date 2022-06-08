سعودي يجمع مليون دودة لتزويد المزارعين بالأسمدة العضوية

عندها قام أحد الإخوة من مدينة جدة بالتواصل معي وسألني عن مدى إلمامي بأهمية هذه الكائنات، فلم أجد الإجابة؛ لأنني ما نقلت تلك المعلومات إلا إعجابًا بها، فتبيّن لي إلمامه التام بمثل هذه المشاريع، وقام بدعوتي لزيارة مشروعه الذي ذهلت به، فقام بإهدائي مجموعة من الديدان التي بدأت بها مشروع المليون دودة".