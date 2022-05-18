"سعود الطبية": فرط وجود الكالسيوم في الدم قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى

وأردف: هناك مضاعفات خطيرة لفرط كالسيوم الدم ومنها هشاشة العظام، حيث إذا استمرت العظام في إطلاق الكالسيوم إلى الدم فقد يسبب هشاشة العظام الذي يمكن أن يؤدي إلى كسور فيها وتحدب العمود الفقري ونقص الطول، كذلك الإصابة بحصوات الكلى، فإذا كان البول يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم فقد تتكون بلورات في الكلى ومع مرور الوقت تتجمع البلورات لتكون حصوات الكلى وقد تسبب حركة الحصوات ألمًا حادًا وكذلك الفشل الكلوي، حيث يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى فشل كلوي مما يحد من قدرة الكلى على تنظيف الدم والتخلص من السوائل.