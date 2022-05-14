سقوط طالب مغشيًّا عليه بجازان يفتح ملف عيادات المدارس.. أين الـ63 مليونًا؟!

وتفصيلًا: أشار الأهالى إلى أن الوزارة أصدرت قبل سنوات قرارًا يقضي برصد 63 مليونًا لتنفيذ مشروع العيادات المدرسية الصحية في المدارس، غير أن المجمع يفتقر لها حتى الآن رغم عدد طلابه المرتفع، موضحين أن المركز الصحي المجاور للمدرسة الذي نقل إليه الطالب يفتقد للإسعاف هو الآخر، لافتين إلى أنه لو كان الأمر تطلب نقل الطالب إلى المستشفى كان الأمر سيزداد تعقيدًا.