"سقيا الماء" تستهدف توزيع 2 مليون عبوة مياه لحج هذا العام

كثفت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة من جهودها بتوفير المياه النقية والباردة ضمن برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.
وكشف تقرير الجمعية لشهر مايو أن عدد مستفيدي السقيا في منافذ الحرم المكي بلغ 59,840 مستفيداً، فيما بلغ مجموع مستفيدي برنامج سقيا المساجد والأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام والأسر المحتاجة والمقابر ومغاسل الموتى والعمالة وسقيا الفعاليات المجتمعية والمبادرات 84,224 مستفيداً.
وبين التقرير أن (8) مبادرات تطوعية نتج عنها مشاركة (152) متطوعاً يمثلون (4) فرق تطوعية نفذوا خلالها (760) ساعة تطوعية، كما كشف التقرير عن ارتفاع تبرعات وقف سقيا الماء بمكة المكرمة التي وصلت إلى (7,012,859) ريالاً، حيث تسعى الجمعية لاستكمال مبلغ عشرة ملايين ريال لبناء مركز تجاري إداري في نفس الموقع الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بمكة المكرمة يصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين ،وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة .
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، أهمية ما تقدمه الجمعية من تنوع في برامج السقيا الأمر الذي ساهم في رفع معدلات التوزيع الخيري ليشمل العديد من الفئات.
وكشف أن الجمعية وبدعم من لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة تسعى لتنفيذ مشروع سقيا الحاج العام 1443هـ من خلال توزيع 2 مليون عبوة في مشعر عرفات ومزدلفة وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.
يذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455) أومن خلال متجرها الإلكتروني.