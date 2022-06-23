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"سلام يا أمير الشباب".. احتفاء "أردوغان" بولي العهد في فيديو يبثه "العساكر"
الشيلة الشهيرة بلسان مغنٍّ تركي تجسيدًا للمودة وما يربط الشعبين من أواصر
بث مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر بن محمد العساكر، عبر حسابه على منصة "تويتر"، مقطع فيديو خلال مراسم العشاء الرسمية، حمل تعبيرًا موسيقيًّا بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف "العساكر" في تغريدته: "المودة والإخاء كانت وستظل دليلًا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين على المضي قُدُمًا لما فيه الخير".
وتَضمنت كلمات الشيلة الشهيرة التي تم عزفها بلسان مغنٍّ تركي احتفاءً بولي العهد: "هذا السعودي فوق فوق، وسلام يا أمير الشباب" في أجواء ودية عكست مدى الاحتفاء الكبير من فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعموم الأشقاء في تركيا.