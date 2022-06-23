"سلام يا أمير الشباب".. احتفاء "أردوغان" بولي العهد في فيديو يبثه "العساكر"

بث مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر بن محمد العساكر، عبر حسابه على منصة "تويتر"، مقطع فيديو خلال مراسم العشاء الرسمية، حمل تعبيرًا موسيقيًّا بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.