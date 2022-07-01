سلطان بن سلمان يكرم أصغر سعودي حاصل على رخصة طيران رياضي

وكان الشاب القاسمي قد تلقى تدريبه كاملاً في نادي الطيران السعودي بالرياض حتى تخرجه وحصوله على الترخيص الذي يمكّنه من مزاولة الطيران الرياضي، ولم يحصل على رخصة قيادة مركبات، لكنه حصل على رخصة طيران رياضي، و يسمح لحاملي هذه التراخيص من قيادة الطائرات التي تنقل راكبين فقط ووزن الطائرة أقل من 600 كيلو جرام، ويحق لحامل ترخيص الطيران الرياضي مستقبلاً التقدم على رخصة طيران خاص ومن ثم طيران تجاري.