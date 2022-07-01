سلطان بن سلمان يكرم أصغر سعودي حاصل على رخصة طيران رياضي

كرم مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الشاب بدر بن عايد القاسمي أصغر طيار سعودي بمناسبة حصوله على رخصة طيار رياضي من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأعرب الأمير سلطان بن سلمان لدى استقباله للطيار القاسمي عن سعادته بهذا الإنجاز متمنياً له المزيد من التقدم لخدمة وطنه المملكة العربية السعودية، كما قدم للطيار عدداً من الإصدارات الخاصة عن نادي الطيران السعودي.
وكان الشاب القاسمي قد تلقى تدريبه كاملاً في نادي الطيران السعودي بالرياض حتى تخرجه وحصوله على الترخيص الذي يمكّنه من مزاولة الطيران الرياضي، ولم يحصل على رخصة قيادة مركبات، لكنه حصل على رخصة طيران رياضي، و يسمح لحاملي هذه التراخيص من قيادة الطائرات التي تنقل راكبين فقط ووزن الطائرة أقل من 600 كيلو جرام، ويحق لحامل ترخيص الطيران الرياضي مستقبلاً التقدم على رخصة طيران خاص ومن ثم طيران تجاري.
يذكر أن نادي الطيران السعودي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 1421/9/8هـ كجهة اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح تسعى لنشر ثقافة الطيران وعلومه والتشجيع لممارسة أنشطة الطيران ويرأس مجلس إدارته الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ويعتبر نادي الطيران السعودي هو الممثل الرسمي للمملكة العربية السعودية في عضوية الاتحاد الدولي للطيران (FAI)، وعضو الجمعية الدولية لملاك الطائرات والطيارين (AOPA).