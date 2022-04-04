"سلوشنز" إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية تستحوذ على شركة "جيزة للأنظمة" وتتوسع إلى السوق المصري

قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، عمر النعماني، إن الاستحواذ على شركة "جيزة للأنظمة" يأتي ضمن الخطط التوسعية لمجموعة "إس تي سي"، وخطط الاستراتيجية في سلوشنز للاستمرار بريادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
وأردف: "التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيقها؛ إذ تلعب سلوشنز دورًا رياديًّا في تمكين التحول الرقمي، والمساهمة في رسم المستقبل الرقمي الجديد في السعودية، من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة كالذراع التقنية لمجموعة stc".
وبيَّن "النعماني" أن ذلك الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية للتوسع الخارجي، وهو بمنزلة فرصة لترسيخ وتعزيز مكانة السعودية وقوة قطاعها للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أن "سلوشنز" تأتي في مقدمة مزودي تقنية المعلومات لقطاع الأعمال بالسعودية، التي بدأت أعمالها منذ أكثر من عقدين، وفرت خلالهما حلولاً رقمية للقطاعَيْن الحكومي والخاص، وخبرة عالمية، اكتسبتها من خلال شراكاتها مع أكثر من 150 شريكًا عالميًّا ومحليًّا.
وأضاف "النعماني: "تعتبر شركة (جيزة للأنظمة) رائدة في تقنية المعلومات، وتقديم العديد من الحلول التقنية، وبخبرة تجاوزت الأربعين عامًا، وتطورت لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال مكاتبها في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وقاعدة عملائها الواسعة في أكثر من 25 بلدًا".
وتابع: "لذا تأتي خطوة الاستحواذ تأكيدًا لعزمنا على تعزيز ريادة سلوشنز بالأسواق العالمية كالإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر، والتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة، وتلبية احتياجات العملاء وتوقعات المستثمرين".
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، أعلنت شركة "سلوشنز" اليوم توقيعها مع شركة إنيرجيا تكنولوجيز لنظم المعلومات وآخرين، وعرضًا ملزمًا للاستحواذ على نسبة 89.49 % من شركة "جيزة للأنظمة"، والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركتها التابعة "جيزة العربية للأنظمة المحدودة"، التي تمثل نسبة 34 %، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقات.
وقالت الشركة إن القيمة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للصفقة تبلغ 158 مليون دولار، والعرض الملزم يكون حصريًّا بين الأطراف من تاريخ توقيعه، ولمدة 12 أسبوعًا.
وأشارت إلى أن شركة "جيزة للأنظمة" تقدم خدماتها من خلال مكاتبها في كل من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها؛ وذلك لخدمة عملائها في أكثر من 25 بلدًا.