"سلوشنز" إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية تستحوذ على شركة "جيزة للأنظمة" وتتوسع إلى السوق المصري

وأضاف "النعماني: "تعتبر شركة (جيزة للأنظمة) رائدة في تقنية المعلومات، وتقديم العديد من الحلول التقنية، وبخبرة تجاوزت الأربعين عامًا، وتطورت لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال مكاتبها في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وقاعدة عملائها الواسعة في أكثر من 25 بلدًا".