"سليمان الحبيب" يوفر تطعيمات الحج والأنفلونزا الموسمية بكافة مستشفياته بالمملكة

وناشدت المجموعة الجميعَ بعدم التهاون في أخذ التطعيمات، خصوصًا كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، بالإضافة إلى المصابين بضعف المناعة؛ على أن يكون ذلك قبل السفر لأداء الفريضة بوقت كافٍ، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة، للدفاع عن الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.