"سليمان الحبيب" يوفر تطعيمات الحج والأنفلونزا الموسمية بكافة مستشفياته بالمملكة

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن توفيرها لتطعيمات الحج والأنفلونزا الموسمية لهذا العام 1443هـ، بكافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر؛ وذلك بهدف التحصين والوقاية من الأمراض المعدية أثناء أداء فريضة الحج. ويأتي هذا إسهامًا منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض المعدية، وحرصًا منها على الصحة العامة للحجيج.
وأوضحت المجموعة أن التطعيمات المتوافرة هي الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الأنفلونزا الموسمية لغير الحاصلين عليها، مع ضرورة الحصول على هذه التطعيمات قبل الذهاب للحج بـ10 أيام على الأقل لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.
وناشدت المجموعة الجميعَ بعدم التهاون في أخذ التطعيمات، خصوصًا كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، بالإضافة إلى المصابين بضعف المناعة؛ على أن يكون ذلك قبل السفر لأداء الفريضة بوقت كافٍ، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة، للدفاع عن الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.
وأوضحت المجموعة أن الأمراض ذات البعد الوبائي مثل الأنفلونزا والحمى الشوكية، تُشَكّل خطرًا على الصحة العامة؛ خاصة في مثل هذه التجمعات البشرية من مناطق مختلفة حول العالم، وتحديدًا أثناء الطواف والسعي والرمي ومناسك الحج المختلفة؛ حيث تزداد فرص انتقال الأمراض التنفسية المعدية بكثرة بين الحجاج.
وأكدت المجموعة أن هذه التطعيمات آمنة تمامًا، وليس لها مضاعفات سواء للصغار أو كبار السن، وذات فاعلية كبيرة بإذن الله للوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية؛ متمنية للجميع دوام الصحة، وللحجاج القبول من الله عز وجل.