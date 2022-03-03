ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا ويبدي استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة

وجرى خلال الاتصال بحث الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد - حفظه الله - دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.