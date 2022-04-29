سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.
بعد ذلك عقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، اجتماعاً رحب سمو ولي العهد في بدايته بدولة رئيس وزراء باكستان في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.
كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني وزير الخارجية السيد بلاول بهوتو زرداري، ووزير الدفاع خواجه محمد آصف، ووزير المالية والإيرادات الدكتور مفتاح إسماعيل، ووزيرة الإعلام السيدة مريم أور نكزيب، ونائب وزير الخارجية السيد سهيل محمود، والسفير لدى المملكة أمير خرم راتور، وعدد من المسؤولين.