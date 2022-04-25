"سمية الناصر" من علوم التفسير إلى نظريات التطوير: لا نقطة تحوُّل في حياتي.. والقرآن في صدري

وتعد الدكتورة سمية الناصر (40 عامًا) من أبرز الكتّاب الملهمين في مجال تنمية الذات، وهي تحمل الدﻛﺘﻮراه ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف ﻓﻲ التفسير وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن من ﺟﺎﻣﻌﺔ الإمام ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼمية، وتعد ﻣﻦ أولى اﻟﺴﻌﻮديات اللاﺗﻲ اﻗﺘﺤﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪريب ﺑﺎﺣﺘرافية، واختيرت ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ السيدات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄثيرًا ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻌﺎم 2018، وتقول عن نفسها: "في عمر 22 وقفت للتدريب بشكل مرخص، ودربت في عشرات المدارس والجامعات والمراكز الخاصة، وألّفت سبعة كتب في تطوير الذات، وحصلت على المليون الأول في عمر 31، وحاليًا أنا مستثمرة في التكنولوجيا والتقنية والتدريب والأغذية والعقارات".