"سيتي ووك" تستقبل عشاق الترفيه والفعاليات في "موسم جدة" بعروضها الشيقة

استقبلت منطقة "سيتي ووك" في موسم جدة 2022 زوارها اليوم بالعديد من العروض الشيقة والفعاليات المتنوعة التي تلبي كل الرغبات، وتناسب جميع أفراد الأسرة.
وتضم "سيتي ووك" تسع مناطق فعاليات رئيسة تتوزع على مساحة تصل إلى 282 ألف متر مربع، وتشمل قرية الأنيمي، سبلاش، قرية الرعب، قرية الأزياء، قرية المغامرة، جدار العجائب، جدة لايف، منطقة الشلال التفاعلي بارتفاع 50 مترًا، وساحة الشواء، إلى جانب (6) مسارح عربية، و(3) عروض عالمية، وتجارب حية، وفرق موسيقية، ومفاجآت للزوار.
وتقدم "سيتي ووك" العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، وتجربة المنطاد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
وتتميز "سيتي ووك" بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها لكل الأذواق والرغبات، كما توفر الخدمات المتكاملة لزوّارها لقضاء أوقات لا تُنسى من المتعة والترفيه.
وكانت إدارة موسم جدة نظمت جولة تعريفية للإعلاميين في منطقة "سيتي ووك"؛ اطلعوا خلالها على ما تتضمنه من مواقع وفعاليات متنوعة، وأبرز الحقائق والأرقام الخاصة بها، والمقومات السياحية التي تتوافر عليها؛ لتكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة.