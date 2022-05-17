"سيتي ووك" تستقبل عشاق الترفيه والفعاليات في "موسم جدة" بعروضها الشيقة

وتضم "سيتي ووك" تسع مناطق فعاليات رئيسة تتوزع على مساحة تصل إلى 282 ألف متر مربع، وتشمل قرية الأنيمي، سبلاش، قرية الرعب، قرية الأزياء، قرية المغامرة، جدار العجائب، جدة لايف، منطقة الشلال التفاعلي بارتفاع 50 مترًا، وساحة الشواء، إلى جانب (6) مسارح عربية، و(3) عروض عالمية، وتجارب حية، وفرق موسيقية، ومفاجآت للزوار.