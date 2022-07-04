سيول وعواصف وبرد.. "الحصيني": "ممطرة" تواعد هذه المناطق غدًا

تَوَقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني -بحسب المراصد- حالة ممطرة متوقعة بإذن الله من غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وجنوب المنطقة الشرقية، والربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض)، تشمل الإمارات وسلطنة عمان واليمن.. والأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وعواصف رعدية وسيول.
وقال "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "تشير مراصد الطقس -إن شاء الله- إلى تقدم كتلة رطبة من الشرق مرافقة لمنخفض جوي بدايتها نواحي سلطنة عمان واليمن، ثم تتسع نواحي الإمارات وجنوبي الشرقية والرياض، فمناطق جنوب غرب المملكة نهاية هذا الأسبوع، وقد تمتد إلى قطر.. والحالة فيها مفاجآت؛ لذا تحتاج إلى متابعة، يرافقها رياح مغبرة".