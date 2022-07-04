سيول وعواصف وبرد.. "الحصيني": "ممطرة" تواعد هذه المناطق غدًا

تَوَقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني -بحسب المراصد- حالة ممطرة متوقعة بإذن الله من غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وجنوب المنطقة الشرقية، والربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض)، تشمل الإمارات وسلطنة عمان واليمن.. والأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وعواصف رعدية وسيول.