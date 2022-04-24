"شؤون الحرمين": بدء العمل في مشروع حضانة الأطفال في المسجد النبوي بعد رمضان

وأوضح أنه تم تأجيل إطلاقه خلال شهر رمضان المبارك لتجنب إحداث أي إعاقة لحركة زوار المسجد النبوي، مشيرًا إلى أن مساحته ستكون 263 مترًا مربعًا، وسيضم صالة للألعاب وغرف نوم للأطفال.