"شؤون الحرمين": بدء العمل في مشروع حضانة الأطفال في المسجد النبوي بعد رمضان

أكد الوكيل المساعد للمشاريع الهندسية في شؤون الحرمين المهندس عبدالله المحمادي، أنه سيتم البدء بإنشاء مشروع حضانة الأطفال في المسجد النبوي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وقال المحمادي في حديث لقناة "الإخبارية": إن "مشروع حضانة الأطفال في المسجد النبوي سيبدأ العمل به بعد عيد الفطر، وسيكون جاهزًا خلال 6 أشهر".
وأوضح أن المشروع الذي يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر لتنفيذه سيتم في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي أمام القسم النسائي".
وأوضح أنه تم تأجيل إطلاقه خلال شهر رمضان المبارك لتجنب إحداث أي إعاقة لحركة زوار المسجد النبوي، مشيرًا إلى أن مساحته ستكون 263 مترًا مربعًا، وسيضم صالة للألعاب وغرف نوم للأطفال.