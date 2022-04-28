"شؤون الحرمين" تعلن نجاح خطة التفويج ليلة الـ27 بالمسجد الحرام

وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام، واستعداد كامل القوى البشرية التي يُقَدّر عددها بـ(400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.