شابات سعوديات مبدعات يكتبن قصص نجاح في العمل خلال موسم جدة

وقالت الشابة زهراء محمد، التي تشرف على الحضانة المخصصة للطفل في "جدة بيير" إن من أبرز المهام التي تقوم فيها هي إسعاد الطفل بالألعاب التفاعلية والتعليمية التي تنمي قدراته، بالإضافة إلى تعليم الطفل ثقافة الأرقام والتسوق، وتوظيف مهاراته بكافة أنواع التعليم.