شابة سعودية تروي تجربتها في العمل من بائعة في مقصف إلى سيدة أعمال

حققت شابة في محافظة أبوعريش بجازان قفزة كبيرة في دخلها الشهري خلال سنوات معدودة، بعد أن تحولت من بائعة في مقصف مدرسي براتب شهري لا يتجاوز 500 ريال إلى سيدة أعمال تدير مشروعها الخاص الذي تكسب منه أكثر 30 ألف ريال شهريًّا.

وفي التفاصيل: تغلبت بائعة المقصف "سلوى سليمان" على ظروف الحياة بقوة إرادتها وصلابة عزيمتها، محققة حلم التجارة بدخل 30 ألف شهريًّا بعد أن نجحت في تحويل مسار عملها من بائعة في مقصف مدرسي إلى سيدة أعمال، بعد أن بدأت العمل بسوق الملابس الرجالية، بعد أن اكتسب الخبرة اللازمة.

وعن تجربتها تقول لقناة "الإخبارية": "بدأت منذ 5 سنوات كعاملة في مقصف مدرسي براتب ضئيل جدًّا لا يتجاوز 500 ريال شهريًّا، ومع بداية تأنيث المحلات في الأسواق عملت في عدة محلات على فترتين في مجال الملابس، وعملت فيها لمدة 3 سنوات ونصف".

وأضافت: "بعد أن تم قبولي في معهد ريادة ودعمي من بنك التنمية الاجتماعية وصلت لتحقيق ما أحلم به، رغم أنني وجدت معارضة في البداية؛ كوني امرأة تعمل في مجال الملابس الرجالية، لكن أصبح المجتمع اليوم متقبلًا لعمل المرأة في عدة مجالات"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن سوق العمل الحر يتيح للمرأة ان تعمل بعدة مجالات.

واختتمت بالقول: "وصلت اليوم من مرتب شهري لا يتجاوز 500 ريال فقط إلى دخل شهري ما يقارب 30 ألف ريال، والحمد لله لم يذهب تعبي وجهدي وكفاحي سدى".