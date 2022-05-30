شاهد.. إطار مركبة يسابق المسافرين مع منحدر "القدية".. وهذه كانت النتيجة

ويُظهر مقطع الفيديو - لم يتضح وقت تصويره – العجلة وهي تتدحرج بمحاذاة الجزيرة الوسطى للطريق السريع بسرعة عالية جدًّا، وقد سلم منها أصحاب المركبات الصاعدة للأعلى في الاتجاه المعاكس لدورانها، حتى انحرفت لليمين بقدرة الله، وارتطمت بالسياج المحاذي، ثم قفزت للأسفل دون أن تصيب أحدًا بأذى.