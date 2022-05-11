شاهد.. إطلاق "إسوارة ذكية" للطلاب للشراء من المقاصف المدرسية قريباً في السعودية

تستعد شركة تطوير لتقنيات التعليم، إحدى شركات تطوير التعليم القابضة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق "مصروف"، وهو أحدث منتجاتها؛ وهو عبارة عن إسوارة ذكية للطلاب يتم التحكم بها عن طريق ولي الأمر لتنفيذ جميع التعاملات المالية عن طريقها، ومن ضمنها الشراء من المقاصف المدرسية بما لا يتجاوز قيمته 25 ريالاً فقط.