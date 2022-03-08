شاهد.. البراءة والإحساس بالمسؤولية يجتمعان في توقيعات طلاب الابتدائية

وتحول سجل التوقيعات إلى فاصل فكاهي مليء بالبراءة والشعور بالمسؤولية، وتعددت مشاربهم لحظة التوقيع، فمنهم الواثق بنفسه، ومنهم الخائف من مصيره في المادة، وهناك الساخر، وآخر مستعجل يريد اللحاق بزملائه خارج القاعة، وخامس يعتقد ضرورة الجدية في التوقيع أهم من الاختبار نفسه، وسادس لا يعيره أي اهتمام، لكنها تتقاطع في المجمل بـ"الإحساس" بالمسؤولية، وهي أحد منطلقات بناء شخصيته ونموه ..فهل سألت ابنك أو ابنتك وأشقاءك الطلاب عن طريقة توقيعاتهم؟!.