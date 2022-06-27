شاهد.. الجبل الأسود بالريث هنا يخيم المتنزهون فوق المطر

ويزيد من جمال المكان وإعجاب الزوار الزي التقليدي للسكان الذي لم تغيره المدنية إلى جانب تلك الرياحين والورود والنباتات العطرية التي تزين رؤوس أبنائها صغارا وكباراً، وهو الأمر الذي أوجد متاجر بالجبل، خاصة بتلك الملابس للذكور والإناث على حد سواء، والتي يحرص الزوار والسياح للمكان على اقتنائها والتزين بها.