شاهد.. الجبل الأسود بالريث هنا يخيم المتنزهون فوق المطر

عندما تصل إلى سفح الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث بجازان تستقبلك السحب الماطرة الصاعدة من خلف الجبال، حيث يشهد كثافة في السحب التي تغطي الطريق، وتخفي حتى معالم الجبل.
ويشهد الجبل إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح الذين أخذوا يتوافدون على المواقع السياحية في المملكة التي تشهد اهتماماً كبيراً من الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، اللذان خطّا أجمل الصور الإنمائية والفكرية والسياحية والاقتصادية وفق رؤية أخذت تؤتي ثمارها وتعم بنفعها.
ويأخذ الجبل الذي يبلغ طوله قرابة 1800م شكل القوس بادئاً من الشمال إلى الشرق عند أعلى قمة فيه، ويحده من الشمال والشمال الغربي جبل القهر وواد يلجب المشهور بشلالاته المائية، ومن الجنوب جبال منجد التابعة لمحافظة هروب إضافة لجبال الصهاليل.
ويزيد من جمال المكان وإعجاب الزوار الزي التقليدي للسكان الذي لم تغيره المدنية إلى جانب تلك الرياحين والورود والنباتات العطرية التي تزين رؤوس أبنائها صغارا وكباراً، وهو الأمر الذي أوجد متاجر بالجبل، خاصة بتلك الملابس للذكور والإناث على حد سواء، والتي يحرص الزوار والسياح للمكان على اقتنائها والتزين بها.
وتجذب طبيعة الجبل الأسود الكثير من الزوار الذين يسمعون عنه أو الذين يرتادونه بين حين وآخر، فيما يعاني الزوّار مشقة في الطريق الضيّق الوعر الذي يمتد لنحو 15 كلم من أعلى قمة الجبل حتى طريق عقبة الهاوية في رخية.