شاهد.. "القرية" التراثية بعمقها التاريخي تمثل بوابة سياحية لزوّار تنومة

وتابع: "توجد في القرية عدد من الساحات الشعبية التي تعد مكانًا لمناسبات القرية واستقبال الضيوف، وتحظى القرية باهتمام من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حيث تم اعتماد القرية من قِبل سموه، كواحدة من بين عشر قرى على مستوى منطقة عسير تمثل المرحلة الأولى ضمن مشروع كبير لقرى المنطقة التي تتجاوز الأربعة آلاف قرية تحتضنها منطقة عسير".