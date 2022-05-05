شاهد.. المجتمع الحائلي يرحب بمواطن نفّذ شرط "الجلوة" للتنازل عن ابنه القاتل

وعن "الجلوة" التي اشترطها ولي الدم على قاتل ابنه وعائلته، فهي من العادات القبلية المعروفة لدى قبائل الجزيرة العربية وبعض الدول العربية التي تقطنها قبائل تأخذ طابع البادية، وتتمثل الجلوة بطلب المجني عليهم ترحيل الجاني "مرتكب جريمة القتل أو العِرض" وأسرته من الجَد الخامس نزولًا حتى الجاني، إلى منطقة بعيدة عادة تُقدّر بألا تقل عن مسافة 500 كلم من منطقة المجني عليهم؛ وذلك درءًا للمشاكل التي قد تنشأ بين عوائل المجني عليه والجاني مستقبلًا، وقد تتسبب بإراقة الدماء، فيما شرعت قبائل كثيرة مؤخرًا بقصرها على الجاني وعائلته التي تشمل والديه وإخوته وأبناءهم، فيما استثنت العادات القبلية مؤخرًا جلوة أخوات الجاني أو ما يدخل ضمن عائلته من الدرجة الأولى والثانية، والمتزوجات من رجال يقطنون نفس منطقة المجني عليهم.