شاهد.. المساجد تباشر إزالة ملصقات التباعد تزامنًا مع عودة التراص والتقارب بصفوف المصلين

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد غرد فور نشر بيان الداخلية بتغريدات عدة، شكر خلالها القيادة الرشيدة على جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وأشاد بحرص وتطبيق التعليمات من منسوبي المساجد والمصلين منذ بدء الجائحة.