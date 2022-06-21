شاهد بالفيديو: ملك الأردن يصطحب ولي العهد في سيارته الخاصة

أظهر مقطع فيديو، نشرته قناة "الإخبارية"، اصطحاب ملك الأردن عبدالله الثاني سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في سيارته الخاصة، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمَّان.
وقاد الملك الأردني سيارته الخاصة نحو قصر الحسينية، وإلى جواره الأمير محمد بن سلمان؛ ما يعكس عمق العلاقات الأخوية والودية التي تربط الزعيمين بشكل خاص، والبلدين الشقيقين بشكل عام.
وسبق أن قاد الملك عبدالله الثاني سيارته الخاصة، وبرفقته الأمير محمد بن سلمان، وذلك أثناء زيارته الأردن عام 2015، وكان يشغل وقتها منصب ولي ولي العهد.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمَّان في إطار جولة إقليمية، بدأت في القاهرة، وتُختتم في أنقرة. وجرت لولي العهد لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي مراسم استقبال رسمية؛ إذ عزفت الموسيقى السلامَين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للضيف.
كما رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء الأردن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني ترحيبًا بسموه، وفقًا لبيان وكالة الأنباء الأردنية.