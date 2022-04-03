شاهد.. "تايمز سكوير" يتلألأ بمئات المصلين.. أدوا التراويح وتناولوا الإفطار في أشهر ميادين نيويورك

تحوَّل ميدان "التايمز سكوير" الشهير في مدينة نيويورك من أجواء الاحتفالات الصاخبة المعروفة عنه إلى الأجواء الإيمانية والروحانية المعروفة عن رمضان؛ إذ اجتمع مئات المسلمين في الميدان الشهير لإقامة صلاة التراويح، وتناوُل الإفطار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تراص المسلمين في الميدان لأداء الصلاة، فيما اجتمعوا قبلها بوقت قصير على الموائد لتناول الإفطار عقب رفع المؤذن أذان المغرب.
وأشارت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة إلى تلك الأمسية؛ فكتبت على موقع "فيس بوك": "للمرة الأولى على الإطلاق استضاف ميدان تايمز سكوير إفطارًا مجانيًّا أمس للمئات من الأشخاص".
وأضافت: "تعد مدينة نيويورك واحدة من أكثر المدن تنوعًا في الولايات المتحدة؛ إذ يبلغ عدد المسلمين نحو 769 ألفًا، يشكِّلون تسعة في المئة من سكان المدينة، وفقًا لدراسة أجراها معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم عام 2018. هل تعلم أن عيدَي الأضحى والفطر ضمن العطل المدرسية في مدينة نيويورك؟".
ونقلت وسائل الإعلام عن منظمي الحدث أن السبب وراء تنظيمه هو شرح الدين الإسلامي للمجتمع من حولهم، والدعوة إلى التوقف عن التفرقة على أساس الدين، وإظهار التسامح الديني، والوحدة والدعوة إلى اللاعنف.