شاهد.. "تايمز سكوير" يتلألأ بمئات المصلين.. أدوا التراويح وتناولوا الإفطار في أشهر ميادين نيويورك

وأضافت: "تعد مدينة نيويورك واحدة من أكثر المدن تنوعًا في الولايات المتحدة؛ إذ يبلغ عدد المسلمين نحو 769 ألفًا، يشكِّلون تسعة في المئة من سكان المدينة، وفقًا لدراسة أجراها معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم عام 2018. هل تعلم أن عيدَي الأضحى والفطر ضمن العطل المدرسية في مدينة نيويورك؟".