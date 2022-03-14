شاهد.. تدشين ساحة "جوار" بطريق الملك سلمان بالخبر

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، عن تدشين ساحة "جوار" بتصميمها المميز والمعاصر، بمساحة تزيد على 6500 م2، لافتًا إلى أن ساحة "جوار" تتميز بالمساحات المفتوحة المزينة بأشجار الزيتون والمسطحات الخضراء وكراسي الجلوس، والإضاءات الأرضية، مما يجعلها ساحة تفاعلية لمختلف الأنشطة؛ نظرًا لقربها من المحالّ التجارية والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية.
وأضاف المهندس "الحربي" أن ساحة "جوار" تقع على طريق الملك سلمان مع تقاطع شارع الأمير تركي، وعلى مقربة من مجموعة من المعالم السياحية المعروفة في الخبر، مثل الكورنيش والفنادق والمطاعم والمقاهي العالمية وغيرها، مما يجعل منها وجهة جذب للسياح، مما يعزز بذلك جودة الحياة في الخبر كوجهة سياحية رائدة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الساحة بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المستدامة.