شاهد.. تدشين ساحة "جوار" بطريق الملك سلمان بالخبر

وأضاف المهندس "الحربي" أن ساحة "جوار" تقع على طريق الملك سلمان مع تقاطع شارع الأمير تركي، وعلى مقربة من مجموعة من المعالم السياحية المعروفة في الخبر، مثل الكورنيش والفنادق والمطاعم والمقاهي العالمية وغيرها، مما يجعل منها وجهة جذب للسياح، مما يعزز بذلك جودة الحياة في الخبر كوجهة سياحية رائدة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الساحة بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المستدامة.