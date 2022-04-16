شاهد.. تهيئة قبو توسعة الملك فهد بالحرم للمعتكفين

وأضاف "الفريح" أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خُصص للخزانات مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره؛ مبينًا أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء؛ مشيرًا إلى أن وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، خصصت باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين؛ منوهًا بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.