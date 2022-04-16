شاهد.. تهيئة قبو توسعة الملك فهد بالحرم للمعتكفين

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، بدر بن عبدالله الفريح، أن الوكالة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين؛ مشيرًا إلى أن الوكالة خصصت قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله- للمعتكفين، ولا يُسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأضاف "الفريح" أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خُصص للخزانات مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره؛ مبينًا أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء؛ مشيرًا إلى أن وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، خصصت باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين؛ منوهًا بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.
من جانبه، أوضح مدير وحدة خدمات المعتكفين عصام الصغير، أن الوحدة حددت موعدًا لاستلام تصاريح الاعتكاف؛ حيث سيتم تسليمها للمعتكفين؛ بدءًا من اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك؛ وذلك عبر كابينة خدمات المعتكفين، الواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.