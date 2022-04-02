شاهد.. حركة مرورية كثيفة بشارع "عكاظ" بالطائف في أول أيام رمضان

شهد شارع "عكاظ" بمحافظة الطائف، بعد عصر اليوم السبت، حركة مرورية كثيفة، كعادته منذ 20 عامًا، بسبب انتشار المطاعم والمحال التجارية التي تقدم المأكولات الشعبية والرمضانية المختلفة للأهالي والزوار، ومن أبرزها "السوبيا والسمبوسة" وغيرهما.
ورصدت "سبق" الأجواء الرمضانية في أول أيام شهر رمضان المبارك، والإقبال الكبير من الصائمين لشراء وجباتهم الرمضانية.
ويعد أهالي الطائف هذا الشارع أحد المعالم الرمضانية، ويقصده الكثير من جميع أحياء المحافظة، في ظل تواجد دوريات المرور والشرطة على امتداد الشارع لحفظ الأمن وتنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية إن وجدت؛ نظرًا للكثافة العالية لهذا الشارع.
فيما أُغلقت عدد من الشوارع الفرعية المؤدية إلى هذا الشارع؛ لفك الاختناقات المرورية؛ تحقيقًا لانسيابية حركة سير المركبات.