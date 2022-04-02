شاهد.. حركة مرورية كثيفة بشارع "عكاظ" بالطائف في أول أيام رمضان

شهد شارع "عكاظ" بمحافظة الطائف، بعد عصر اليوم السبت، حركة مرورية كثيفة، كعادته منذ 20 عامًا، بسبب انتشار المطاعم والمحال التجارية التي تقدم المأكولات الشعبية والرمضانية المختلفة للأهالي والزوار، ومن أبرزها "السوبيا والسمبوسة" وغيرهما.