شاهد.. رجال شرطة العاصمة المقدسة يديرون كبرى محطات النقل بالحرم المكي

وقد برز المحور الإنساني في تعامل رجال الأمن دون استثناء، من أعلى قيادة في المحطة وصولاً إلى الأفراد؛ فذاك يمسك يد مسن، أو يقيمه من كرسيه المدولب، وآخر يأخذ بيده ليوصله إلى باب الحافلة، أو يدفع عربته إلى بابها، ويُدخلها الحافلة حتى يُجلسه على الكرسي، ويعود ليوصل عربته إليه.