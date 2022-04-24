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شاهد.. رجل أمن يساعد صاحب مركبة جرفتها السيول في "مهد الذهب" اليوم
شملت محافظة عفيف ومناطق غرب شمال الدوادمي وأجرت عددًا من الأودية
شهدت محافظات عفيف ومهد الذهب ومناطق غرب شمال الدوادمي، هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
ورصدت كاميرا قارئ "سبق" رائد البليهد، مشاهد للسيول في وادي الجريسية التابعة لـ"مهد الذهب" وجريان بعض الأودية، كذلك انحراف عددٍ من المركبات عن الطريق المعبّد وانقلاب إحداها، دون أن تسجل أي إصابات للعابرين.
ويظهر في الفيديو أحد رجال الأمن وهو يساعد أحد المواطنين بعد أن انحرفت مركبته عن الطريق من جراء السيول ونقله لبر الأمان.
كما شهدت مناطق مختلفة من عفيف والجمش التابع للدوادمي، أمطارًاً متوسطة في مناطق مختلفة منها.