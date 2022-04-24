شاهد.. رجل أمن يساعد صاحب مركبة جرفتها السيول في "مهد الذهب" اليوم

ورصدت كاميرا قارئ "سبق" رائد البليهد، مشاهد للسيول في وادي الجريسية التابعة لـ"مهد الذهب" وجريان بعض الأودية، كذلك انحراف عددٍ من المركبات عن الطريق المعبّد وانقلاب إحداها، دون أن تسجل أي إصابات للعابرين.