شاهد.. طلوع "القمر العملاق" من جازان أكثر سطوعًا ووضوحًا

رصد المصور السعودي "حسن هروبي" من منطقة جازان لحظات طلوع القمر العملاق في فيديو قصير، أثار التساؤلات عبر منصات التواصل عن التقنيات الفنية التي يستخدمها في التصوير نظير ما يحمله المشهد من إبداع فني، وجمال للقمر حين استدارته، وحجمه العملاق، وظهوره بدرًا مكتملاً.

وفنَّد المصور "هروبي" الادعاءات بأنه يستخدم برامج المونتاج للتلاعب بالمشهد الذي وصفوه بغير الحقيقي، وذلك بنشره فيديو آخر، يوثق عملية توثيق القمر العملاق.

يُذكر أن المصور "هروبي" وضع أدواته الضوئية فوق شرفة منزله بالقرب من جبال "هروب" غرب جازان؛ ليوثق لحظة بزوغ القمر العملاق، الذي يعد من الظواهر الطبيعية المختلفة والرائعة للقمر في جميع حالاته؛ إذ يبدو أكثر سطوعًا ووضوحًا، وأكبر حجمًا، ويشكل منظرًا بديعًا وزاهيًا في السماء.

وقال هروبي: استطعت أن أعمل تقنية (زووم) بعدستي الخاصة من سطح البيت؛ حتى أتمكن من رصد ظهور القمر بشكله العملاق. وتصويره بهذه الطريقة يحتاج لمهارة عالية ودقة واسعة، كما أن للأدوات المساعدة في التصوير دورًا مهمًّا في مثل تلك اللقطات.