شاهد فرحة الإنجاز بحصد 22 جائزة عالمية للطلاب والطالبات في معرض "آيسف 2022"

نشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" مقطع فيديو يوثق فرحة الإنجاز بحصد 22 جائزة عالمية للطلاب والطالبات الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022".
وتسابق المغردون لتقديم التهاني والتبريكات للأبطال الفائزين، إذ قال الفنان عبدالإله السناني: "هؤلاء هم فخرنا ومستقبلنا المُشرق.. الفائزون في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة.. كفو يا أبطال".
وكتب الطبيب المختص بالصحة العامة الدكتور أحمد العمار معلقًا على المقطع: "فيديو اليوم بلا منازع، فرحة شبابنا وبناتنا بعد فوزهم بجوائز عالمية، شدني روح الفريق من كثر فرحتهم لبعض ما تدري أيهم اللي فاز".
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ هنأ الفائزين قائلاً: "بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم".
كما باركت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة للطلاب هذا الإنجاز للوطن، والذي جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة للتعليم باعتباره حجر الأساس في تقدم الأمم ونهضتها.
وحققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي؛ وبـ35 موهوبًا وموهوبة، 15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من بين طلاب 85 دولة، الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.
واختتمت الإنجازات بتحقيق الطالب "عبدالله الغامدي" جائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم، منافسةً مع 1700 بحث من 65 دولة، عن مشروعه في إنتاج وتخزين الهيدروجين.