شاهد كيف تَحول "وادي لعصان" من وادٍ مهجور بأبها إلى متنزه نموذجي

لا يتبادر إلى ذهن أحد من سكان مدينة أبها، كيف كان وادي "لعصان" مهجورًا في ظلام حالك، إلى أن أصبح الآن متنزهًا ومتنفسًا نموذجيًّا لأهالي وزوار مدينة أبها، يمارسون فيه رياضاتهم المفضلة وسط حديقة اكتست بروعة أشجار التوت، لتكون بذلك أول حديقة مثمرة تنتشر على جنباتها أكثر من 46 شجرة من التوت؛ حيث نجحت أمانة عسير في تحويل الموقع إلى حديقة وممشى نموذجي تحيط به نحو 2405 من الأشجار المتنوعة.