شاهد كيف تَحول "وادي لعصان" من وادٍ مهجور بأبها إلى متنزه نموذجي

لا يتبادر إلى ذهن أحد من سكان مدينة أبها، كيف كان وادي "لعصان" مهجورًا في ظلام حالك، إلى أن أصبح الآن متنزهًا ومتنفسًا نموذجيًّا لأهالي وزوار مدينة أبها، يمارسون فيه رياضاتهم المفضلة وسط حديقة اكتست بروعة أشجار التوت، لتكون بذلك أول حديقة مثمرة تنتشر على جنباتها أكثر من 46 شجرة من التوت؛ حيث نجحت أمانة عسير في تحويل الموقع إلى حديقة وممشى نموذجي تحيط به نحو 2405 من الأشجار المتنوعة.
من جانبه، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المشروع يبلغ طوله أكثر من 1500 متر، ومكون من مرافق رياضية تضم ملعب كرة قدم، وملعبًا متعددًا وممشى تم تزيينه بأحجار المنطقة الطبيعية، وإنارته بأنوار ديكورية.
وأشار "الحميدي" إلى أنه روعي في تنفيذ حديقة وادي "لعصان" تراث المنطقة والإضاءة الصديقة للبيئة، إضافة إلى أن الموقع تم تصميمه بأسلوب هندسي يسهل فيه تصريف مياه السيول وفق أعلى المعايير والجودة.
ويتميز المشروع بالمسطحات الخضراء على مساحة قُدّرت بأكثر من 22 ألف م2، بالإضافة إلى الممشى الرئيسي والممرات ومسار مخصص لرياضة الدرجات الهوائية، وجلسات مضيئة، وكافيه، ودورات مياه، بالإضافة إلى مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونحو 375 موقفًا للسيارات؛ فيما تم تغذية المشروع بالورود.
وأكد أن الأمانة حريصة على تطوير حدائقها بأسلوب يخدم المجتمع ويحقق كافة سبل الراحة والترفيه لهم؛ لتحقيق أعلى استفادة للمجتمع من المرافق الترفيهية والخدمية، التي تأتي ضمن خطط التطوير الشاملة التي تقوم بها الأمانة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.
ويُعد مشروع حدائق "لعصان" امتدادًا لعدة مشاريع سياحية سابقة؛ ومن أبرز مشاريع الأمانة استعدادًا لصيف هذا العام.