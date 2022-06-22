شاهد.. "محافظ رنية" يُدشّن استراحة الحجاج للقادمين من منفذ الوديعة

بتوجيهٍ من أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية "خالد الفيصل"، دشّن محافظ رنية "قبَّاس بن وصل الله الحارثي"، أعمال استراحة الحجاج بمحافظة رنية، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والمراكز، وأعضاء المجلس المحلي، ومنسوبي الجهات المعنية.
ويأتي تدشين استراحة الحجاج تحت شعار "خدمة الحجاج شرفٌ لنا"، حيث تم تجهيزها بـ 20 جناحًا سكنيًا لاستقبالهم، وتحوي: معرضًا عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعيادة طبية متكاملة، عرضًا مرئيًا عن مناسك الحج وتوزيع كتيّبات إرشادية بعدة لغات. كما عَمِلت البلدية على تجهيز الموقع بالاحتياجات كافة وخصّصت مواقع للأسر المنتجة ومساحات خضراء ودورات مياه بالتجهيزات اللازمة كافة لخدمة ضيوف الرحمن.
يذكر أن استراحة الحجاج بـ"رنية" والمخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من اليمن مهيأة بأقسام رجالية ونسائية، وجميع مرافق الخدمات من عيادات صحية وضيافة متكاملة؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض الحجاج وتقديم الخدمات الجليلة لهم جميعاً - بإذن الله - لأداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.