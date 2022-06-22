شاهد.. "محافظ رنية" يُدشّن استراحة الحجاج للقادمين من منفذ الوديعة

ويأتي تدشين استراحة الحجاج تحت شعار "خدمة الحجاج شرفٌ لنا"، حيث تم تجهيزها بـ 20 جناحًا سكنيًا لاستقبالهم، وتحوي: معرضًا عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعيادة طبية متكاملة، عرضًا مرئيًا عن مناسك الحج وتوزيع كتيّبات إرشادية بعدة لغات. كما عَمِلت البلدية على تجهيز الموقع بالاحتياجات كافة وخصّصت مواقع للأسر المنتجة ومساحات خضراء ودورات مياه بالتجهيزات اللازمة كافة لخدمة ضيوف الرحمن.