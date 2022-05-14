شاهد.. "مرير النماص" يحترق مجددًا و"الدفاع المدني" يباشر

تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير إطفاء حريق هائل شب اليوم في جبل مرير بالنماص، في محاولة للسيطرة عليه والحيلولة دون امتداده إلى المنازل المجاورة.
وقالت مصادر "سبق" إن الحريق شب في "جبل مرير" بالنماص اليوم، مشيرين إلى أن جهودًا كبيرة تبذل من قبل رجال الدفاع المدني لاحتوائه والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة.
وأضافت المصادر أن إدارات وفرق الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة بُلّغت وجُعلت في حالة تأهب واستعداد للمساندة في حال استدعى الأمر ذلك.
"سبق" ستوافيكم بكامل التفاصيل في حال ورودها من الجهات المختصة.