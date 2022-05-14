شاهد.. "مرير النماص" يحترق مجددًا و"الدفاع المدني" يباشر

وقالت مصادر "سبق" إن الحريق شب في "جبل مرير" بالنماص اليوم، مشيرين إلى أن جهودًا كبيرة تبذل من قبل رجال الدفاع المدني لاحتوائه والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة.