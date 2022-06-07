شاهد مزارعي نجران يبدأون جني العنب.. وفرة وجودة والطلب كبير

بدأ المزارعون في منطقة نجران هذه الأيام في قطف محصول العنب، ونقله من المزارع إلى الأسواق المحلية بالمنطقة.
وتُعرف منطقة نجران بخصوبة تربتها واعتدال مناخها ووفرة المياه، وهو ما أسهم في تكون بيئة زراعية تؤمّن سلة غذائية موسمية تمتد على مدار العام.
وشهدت مزارع العنب بنجران وفرة المحصول وانشغال المزارعين في جني محصول الموسم، مع نشاطٍ في حركة نقل المنتج إلى الأسواق.
وبالنظر لجودة العنب النجراني بنوعيه "الأبيض والأسود"؛ بات الطلب عليه من خارج المنطقة مؤشراً لحجم الطلب المتنامي من إجمالي الإنتاج السنوي الذي يتجاوز 200 ألف صندوق بمتوسط سعر 15 ريالاً للصندوق الواحد.