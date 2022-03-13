شاهد من المسجد النبوي.. تدشين المصلى المخصص لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي

من جانبه، أشاد مساعد الرئيس العام بالتنسيق والتكامل بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذه المبادرة في وقت قياسي، مقدمًا شكره الجزيل لأمير منطقة المدينة المنورة على عنايته بهذه الفئة وإطلاقه لهذه المبادرة النوعية، التي تعد امتدادًا لاهتمامه بخدمة المدينة المنورة ومجتمعها، سائلًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأوفره.