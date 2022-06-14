شاهد من بارق.. سحر وادي "البرداني" الأخّاذ تشوهه أيادٍ مخربة!

وأشار إلى أن البلدية تعاني من مظاهر التخريب، وعدم رمي المخلفات في أماكنها المخصصة، مما يؤدي إلى إحداث التشوهات البصرية والتلوث في البيئة الطبيعية، ما دفع البلدية إلى وضع خطة لتكثيف المبادرات التوعوية للحد من هذه المظاهر السلبية، داعياً جميع فئات المجتمع للتعاون والحرص والمشاركة على رفع نسبة الحرص والمسؤولية المجتمعية.