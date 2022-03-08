شاهد من مكة.. صورة تعكس الاختلاف بين واقع النكاسة قبل فبراير وبعده

أظهرت صورة بثتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واقع منطقة قوز النكاسة قبل وبعد الإزالة وكيف أصبح.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ قد كشفت في وقت سابق عن استهداف إزالة ما يزيد على 4500 عقار بحي النكاسة بمكة المكرمة في جميع المراحل. وأكدت أن المرحلة الثانية يتخللها إزالة 620 عقارًا خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.
وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا. وتأتي هذه المرحلة امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.