شاهد من مكة.. صورة تعكس الاختلاف بين واقع النكاسة قبل فبراير وبعده

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا. وتأتي هذه المرحلة امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.