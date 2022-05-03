شاهد.. هكذا يقضي الحائليون عيد الفطر ويحافظون على عادات الأجداد

وتحرص بعض العوائل والأسر بحائل، على أن يقوم نساؤها بإعداد الطعام، ليتم تعليم الصغيرات الاهتمام بهذه العادة التي تعتبر إرثًا عائليًا يتداول الأبناء، ولا يتم جلبه من المطاعم، فيما يقوم البعض الآخر بالتنسيق مع مطاعم الأكلات الشعبية لإعدادالأصناف، فيما يفضِّل الكثير تناول الطعام الذي أعدته الأسرة ويُنادى إليه بأنه "عيد عائلة -وتُسمى العائلة-" ويُشار إليه أنه "طبخ بيت".