شاهد.. وزير الصحة يزور مجمع عناية الطبي بالرياض ويشيد بخدماته

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله والوفد المرافق له الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام للجمعية، ونائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة، وكذلك مدير المجمع الطبي أحمد بن دخيل الدريويش؛ بحضور عدد من الشركاء والداعمين، وجمع من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية.