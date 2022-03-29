"شايزر باور" توقع اتفاقية تعاون للدخول لمجال شحن السيارات الكهربائية

وتعد مجموعة ميقا تيل والتي تتخذ من سلوفينيا مقراً لها، إحدى الشركات الرائدة في مجالها من حيث تصميم وتطوير حلول ونظم متكاملة لشحن السيارات الكهربائية وتدير أكثر من ربع مليون شاحن في ٥٣ دولة حول العالم منذ أكثر من خمس سنوات.