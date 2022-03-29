"شايزر باور" توقع اتفاقية تعاون للدخول لمجال شحن السيارات الكهربائية

وقعت شركة شايزر باور للطاقة المتنقلة اتفاقية تعاون مع مجموعة ميقا تيل الأوروبية من أجل تصنيع وتوريد شواحن السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وهو ما يتواءم مع توجه المملكة في تحقيق أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ للتوطين المحلي لصناعة السيارات الكهربائية ونقل التقنية والاستثمار في البنية التحتية لمحطات الشحن.
وتعد مجموعة ميقا تيل والتي تتخذ من سلوفينيا مقراً لها، إحدى الشركات الرائدة في مجالها من حيث تصميم وتطوير حلول ونظم متكاملة لشحن السيارات الكهربائية وتدير أكثر من ربع مليون شاحن في ٥٣ دولة حول العالم منذ أكثر من خمس سنوات.
جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) في الفترة من ٢٧-٣٠ مارس ٢٠٢٢ بالرياض.
وقال المهندس راكان بن محمد العيدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شايزر باور إن الاتفاقية دليل على سعينا المستمر لتطوير قدرات شركة شايزر باور والتوسع في تقديم أحدث المنتجات المبتكرة لتزويد عملائنا بالطاقة سواء للهواتف الذكية أو السيارات الكهربائية، أو غيرها.
وأضاف المهندس ميران ميزي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ميقا تيل: نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع شركة شايزر إحدى الشركات الواعدة في المملكة وتسهم في توسيع أعمالنا في المملكة والشرق الأوسط، كما أننا نتشرف بالإسهام في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.
يذكر أن شركة شايزر شركة تقنية سعودية ناشئة في مجال إنترنت الأشياء تأسست في ٢٠١٩ لتقديم الطاقة كخدمة من خلال توفير محطات الشحن المربوطة بتطبيق شايزر، والذي يمكن من خلاله الحصول على شاحن متبدل متوافق مع جميع الهواتف الذكية.
وتلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة في منتجاتها وتستهدف تغطية كبرى مدن المملكة لتكون خيار الشحن الأول لجميع مستخدمي الأجهزة الذكية والسيارات الكهربائية، مما جعلها تتوج العام الماضي بجائزة السعودية تبتكر كأحد أكثر الشركات السعودية ابتكاراً.