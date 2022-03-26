"شاي ربيع" يضع لمسات جمالية في مواقف حلبة كورنيش جدة

يُذكر أن شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركائه من الشركات العريقة في المملكة؛ حيث تأسست قبل أكثر من مئة عام؛ وتحديدًا في عام 1920م، ومنذ انطلاقتها حافظت الشركة على التزامها تجاه عملائها بالتطوير وتقديم الأفضل والابتكار المستمر، وهو ما يؤكده استمرارها وتميزها في عالم صناعة وتجارة الشاي طيلة الأعوام الماضية، وكانت نقطة التحول الرئيسية في تاريخ الشركة، لحظة تسجيل علامة شاي ربيع كعلامة تجارية في عام 1969م؛ لتصبح بيت الشاي عالي الجودة الذي حافظ -وما زال- على هذه المكانة المرموقة.