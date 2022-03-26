"شاي ربيع" يضع لمسات جمالية في مواقف حلبة كورنيش جدة

في صورة تجسّد التكامل بين القطاعين الرياضي والخاص؛ تم توقيع عقد رعاية بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة أحمد محمد صالح باعشن وشركائه، المالكة للعلامة التجارية المميزة في عالم صناعة الشاي (شاي ربيع)، ترعى بموجبه الشركة حلبة كورنيش جدة لسباقات السيارات.
وبدأت الشركة في تفعيل هذه الرعاية عبر تطوير وإضافة لمسات جمالية على موقع مواقف السيارات الخاصة بحلبة كورنيش جدة التي باتت تستضيف كبرى البطولات والفعاليات العالمية، وسط حضور للسياح والمهتمين من مختلف دول العالم.
وتَضمنت هذه الأعمال لوحات جدارية تحكي رحلة النهضة والتطور التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر.
وبهذه المناسبة قال رئيس قطاع التسويق رامي عبدالوهاب رجب: "نعتز في شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركائه، بأن أتيحت أمامنا الفرصة للمساهمة في وضع لمسات جمالية تضيف إلى جمال المكان وروعته، بعد أن أصبحت حلبة كورنيش جدة وجهة عالمية مميزة لسباقات السيارات، وتحظى بمكانة وحضور مميز بين حلبات العالم".
وأضاف: "حرصنا على أن تكون التصاميم -إلى جانب جمالها- ذات معنى وبُعد تاريخي وثقافي، تعكس مسيرة وطننا، والقفزة الهائلة التي يشهدها في مختلف المجالات، مع لوحات تعبيرية تعكس حضور شاي ربيع في مختلف اللحظات في حياتنا كمشروب يُعد جزءًا من تاريخ حياتنا، بعد أن ظل لسنوات طويلة الرفيق الذي نرتشفه في مختلف المناسبات".
وأشار إلى أن هذه المساهمة في الشركة، تأتي امتدادًا للعديد من المساهمات والفعاليات التي قامت بها لخدمة المجتمع في مختلف المجالات؛ ومنها الشبابية على وجه التحديد.
يُذكر أن شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركائه من الشركات العريقة في المملكة؛ حيث تأسست قبل أكثر من مئة عام؛ وتحديدًا في عام 1920م، ومنذ انطلاقتها حافظت الشركة على التزامها تجاه عملائها بالتطوير وتقديم الأفضل والابتكار المستمر، وهو ما يؤكده استمرارها وتميزها في عالم صناعة وتجارة الشاي طيلة الأعوام الماضية، وكانت نقطة التحول الرئيسية في تاريخ الشركة، لحظة تسجيل علامة شاي ربيع كعلامة تجارية في عام 1969م؛ لتصبح بيت الشاي عالي الجودة الذي حافظ -وما زال- على هذه المكانة المرموقة.