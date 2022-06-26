شركة أقوات للصناعات الغذائية تُوَقّع مذكرة تفاهم مع شركة حلواني إخوان- مصر

وقّعت شركة "أقوات" للصناعات الغذائية، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "حلواني إخوان"- مصر، وتأتي المذكرة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد؛ مبينةً أن الأثر المالي يتمثل في استثمارات متوقعة بنحو 200 مليون ريال سعودي، والتي تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى شركة أقوات للصناعات الغذائية إلى شركة حلواني إخوان- مصر، من خلال ترخيص تشغيل للمصانع التي سيتم تشييدها؛ وذلك لتصنيع المنتجات الخاصة بشركة البيك للأنظمة الغذائية في سوق جمهورية مصر العربية.