شركة أقوات للصناعات الغذائية تُوَقّع مذكرة تفاهم مع شركة حلواني إخوان- مصر

وقّعت شركة "أقوات" للصناعات الغذائية، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "حلواني إخوان"- مصر، وتأتي المذكرة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد؛ مبينةً أن الأثر المالي يتمثل في استثمارات متوقعة بنحو 200 مليون ريال سعودي، والتي تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى شركة أقوات للصناعات الغذائية إلى شركة حلواني إخوان- مصر، من خلال ترخيص تشغيل للمصانع التي سيتم تشييدها؛ وذلك لتصنيع المنتجات الخاصة بشركة البيك للأنظمة الغذائية في سوق جمهورية مصر العربية.
وجاء توقيع هذه المذكرة بهدف تسجيل رغبة الطرف الأول في القيام بعمل التقييم والفحص اللازم النافي للجهالة؛ لمعرفة وخبرات ومصانع الطرف الثاني في جمهورية مصر العربية، وتسجيل رغبة الطرفين في الدخول في محادثات؛ لمحاولة إيجاد أنسب الطرق المحتملة للتعاون معًا في مجال التصنيع الغذائي، والاستغلال المحتمل للمعرفة الفنية التي يمتلكها الطرف الأول تجاريًّا وصناعيًّا في جمهورية مصر العربية.
ويأتي توقيع هذه المذكرة بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر كجزء من التعاون المشترك بين البلدين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة؛ من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030.
وتعمل شركات "البيك" و"أقوات" و"حلواني" على تحقيق أهداف برنامج ريادة الشركات الوطنية، التي تهدف إلى تحفير ودعم أكثر من 100 شركة وطنية كبرى وواعدة في الريادة الإقليمية والعالمية؛ لترسيخ مكانتها وتطوير نطاق عملها؛ وهو ما يمنح الفرصة لخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب إنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع قاعدة الاقتصاد المحلي، عبر توطين الصناعات الواعدة ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.