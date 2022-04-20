شركة البحر الأحمر تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحية

وأضاف: فخورون حقاً لأن نكون جزءاً من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم، وعلى إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة أن تكون آمنة وجديرة بالثقة، وتضمن محركاتنا هذا الوعد عبر نظام الطاقة الهجين، الذي ستوفر محطات الطاقة الست دعماً مرناً للغاية له وللطاقة المطلوبة دون أي تأثير إضافي على المناخ"، مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة سياحية مستدامة دون الإضرار بالبيئة مع ضمان مصدر مستدام ومتجدّد للطاقة.