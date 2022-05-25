شركة البحر الأحمر توقع 3 اتفاقيات جديدة في قطاع الضيافة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "يؤكد توقيع هذه الاتفاقيات تزايد إقبال رواد القطاع على الفرص في سوق السياحة المتنامي بوتيرة متسارعة للغاية في المملكة، حيث بلغ عدد المنضمين للوجهة اليوم 12 علامة ضيافة عالمية، فضلاً عن تسجيل اثنتين من تلك العلامات التجارية المرموقة ضمن أول حضور لمنتجعاتها في الشرق الأوسط في وجهة البحر الأحمر، الذي يرسم مستقبلاً مشرقاً لقطاع السياحة السعودي.