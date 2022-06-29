شركة "العيسى" تتألق في ملتقى رواد قطاع الإنشاءات في مصر

شاركت شركة صناعات العيسى بجناح ضخم في فعاليات ملتقى رواد قطاع الإنشاءات في مصر The Big 5 Construct Egypt، والذي يُعد المعرض الأهم فيما يخص البناء والتشييد، ويضم العديد من الخبراء المتخصصين في مجال الإنشاءات.
وقال عبدالمحسن العيسى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات: إن الشركة تمتلك صرحًا صناعيًا على مساحة تزيد على 250 ألف متر مربع، ويضم أربعة مصانع؛ واحد منها متخصص في تكييف الأجهزة المنزلية والصحراوية، ومصنع للمجمدات والثلاجات، ومصنع التكييف المركزي، ومصنع المكونات البلاستيكية.
أضاف "العيسى" أنه يتم العمل باستمرار على تطوير جميع الأقسام الخاصة بعمليات الإنتاج لرفع كفاءتها وتقليل التكلفة، وذلك حتى يصبح المنتج منافسًا من حيث السعر مع الحفاظ على الجودة.
وكشف عن العمل على تحسين عمليات مراقبة الجودة؛ بحيث يتم اختيار المنتج بجودة 100%، ويتم أخذ عينات بشكل يومي ليتم فحصها في المختبرات الخاصة بالمصنع والمعتمدة محليًا وعالميًا؛ وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات السعودية والعالمية.
وطوّرت الشركة مجموعة من أجهزة التكييف المنزلية بخاصية "الإنفرتر" الموفرة للطاقة، وذلك طبقًا للمواصفات السعودية والعالمية.
وأكد "العيسى" أن الشركة لديها ستة مختبرات معتمدة من المركز السعودي للاعتماد SAC والمركز الأمريكي للاعتماد IAS، منها 4 مختبرات لأجهزة التكييف المنزلية والتجارية حتى 5 أطنان، ومختبر خاص بوحدات الثلاجات والمجمدات، ومختبر خاص بوحدات التكييف المركزية، كما قامت الشركة بتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بها وهي" كرافت - هاس - دولفين - هاي كول).
بالإضافة إلى ذلك تمتلك شركة العيسى شركة متخصصة في مجال التشغيل والصيانة وخدمات ما بعد البيع؛ وذلك للحفاظ على ولاء العملاء، وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
جدير بالذكر أن شركة صناعات العيسى تأسست عام 1935، وبدأت منذ تأسيسها في تجارة الإلكترونيات، ثم بدأت في تصنيع المنتجات الأساسية محليًا عام 1979، وأنشأت المصنع الوطني لتكييف الهواء بالتعاون مع المعهد الأمريكي العالمي.
وتبلغ طاقة الإنتاج في مصانع العيسى أكثر من مليون وحدة سنويًا يشغلها أكثر من ألف موظف وما يزيد على 500 موزع.
واستكمل "العيسى" أنه يتم دراسة احتياجات المستهلك من أجل تقديم أجهزة ذات جودة عالية مع الحفاظ على السعر التنافسي وتطوير المنتجات بشكل مستمر بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية؛ لتحقيق ضمان رضا العملاء، والعمل على تسخير عملية التصنيع؛ لتلبية التغيرات المستمرة في الأسواق والاستمرار في الاستثمار والتطوير لإنتاج منتجات صديقة للبيئة ذات كفاءة عالية.
وعن رؤية الشركة، أكد "العيسى" أنها تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تسعى لاستغلال الفرص الجغرافية الاستراتيجية للمملكة وقدرتها الاستثمارية الضخمة والموارد البشرية الفعالة، مما يدفع مسيرة النمو والتطور وتقديم منتجات متنوعة لجميع عملائها.
وأضاف أن منتجات الشركة تتميز بالمواصفات الفنية المطابقة للمعايير السعودية والعالمية التي تدعم النجاح في السوق المصري، وتتماشى مع متطلبات العميل، حيث إن الشركة تمتلك القدرة على تلبية جميع متطلبات العملاء من تكييفات الهواء السكنية والتجارية، ووحدات معالجة الهواء، والأجهزة المنزلية، وذلك من خلال الأجهزة المصنعة محليًا، والمنتجات التي يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة حصة الشركة السوقية وتعزيز رضا العملاء.