شركة "العيسى" تتألق في ملتقى رواد قطاع الإنشاءات في مصر

وأضاف أن منتجات الشركة تتميز بالمواصفات الفنية المطابقة للمعايير السعودية والعالمية التي تدعم النجاح في السوق المصري، وتتماشى مع متطلبات العميل، حيث إن الشركة تمتلك القدرة على تلبية جميع متطلبات العملاء من تكييفات الهواء السكنية والتجارية، ووحدات معالجة الهواء، والأجهزة المنزلية، وذلك من خلال الأجهزة المصنعة محليًا، والمنتجات التي يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة حصة الشركة السوقية وتعزيز رضا العملاء.