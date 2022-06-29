شركة "سيل" تستقبل طلبات مستثمرين وشركات محلية وعالمية

يُذكر أن "سيل" تُعد إحدى مبادرات وجهود المملكة للمحافظة على البيئة البحرية لتكون حاضرةً في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحلها في البحر الأحمر والخليج العربي، من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث البيئية البحرية، كما ستقدم "سيل" مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيُعلن عنها مستقبلاً