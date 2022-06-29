شركة "سيل" تستقبل طلبات مستثمرين وشركات محلية وعالمية

بدأت شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل"، المملوكة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، باستقبال عدد من طلبات التعاون من لشركات مختلفة محلية ودولية.
وذكرت "سيل"، أن طلبات توفير للمعدات والخدمات جاءت من شركات عالمية وكذلك محلية متخصصة في الأعمال البيئية البحرية، ومنها ضمن تلك الأعمال التعامل مع الانسكابات الزيتية والخطرة.
وتسعى شركة "سيل" إلى تطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه وجلب أفضل الممارسات العالمية، ضمن إستراتيجيتها الوطنية وانطلاقاً من رؤية المملكة في تطوير القطاع البيئي.
وأضافت "سيل"، إن حرص الشركات العالمية على الاستفادة من فرص التعاون في تقديم الخدمات والمعدات التي دعت إليها يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المشاريع والخطط المستقبلية التي تتبنها الشركة، مدعومة بمناخ استثماري جاذب لكل الشركات العالمية بالمملكة.
وكانت "سيل" قد دعت الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين المتخصصين، إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها مطلع الشهر الحالي، ومن ذلك خدمات الاستجابة للطوارئ البحرية بمعايير عالمية متقدمة مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة.
وتُعد "سيل" التي أعلن إنشاءها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "سرك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مركزًا إقليميًا واعداً لمكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة.
وفي هذا الإطار، تجدد "سيل" دعوتها لجميع المستثمرين المحليين والعالميين المتخصصين في الأعمال البحرية البيئية ومكافحة الانسكابات، إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها وإرسال معلوماتهم وخبراتهم على الرابط:
يُذكر أن "سيل" تُعد إحدى مبادرات وجهود المملكة للمحافظة على البيئة البحرية لتكون حاضرةً في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحلها في البحر الأحمر والخليج العربي، من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث البيئية البحرية، كما ستقدم "سيل" مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيُعلن عنها مستقبلاً