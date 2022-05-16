شركة نيوم: "نيوم" منطقة اقتصادية تخضع لسيادة وأنظمة المملكة وننفي التعليقات الواردة بشأن وضعها التنظيمي

أكدت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن مدينة نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.